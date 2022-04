Adl ritiri il Napoli dai tornei, lo chiami Casatiello Globetrotters. Così noi tifosi non ci faremo ingolosire

Una modesta proposta da noi, vessati da mogli e capuffici, che osiamo voler vincere. Giochi solo esibizioni, come si faceva nel tennis. Una permanente Coppa Sarri

Ho una sommessa proposta da avanzare al proprietario del Napoli. Una provocazione che arriva da noi tifosi vessati da mogli e capufficio che ci siamo lasciati ingolosire, tra un Casatiello e una pastiera, dall’idea di vincere lo scudetto: De Laurentiis ritiri il Napoli dal campionato, da tutte le manifestazioni che rischiano di rifarci ringolosire (insulina a pioggia in quel caso) e trasformi la squadra in un team per esibizioni.

Un tempo, quando ero ragazzino, nel tennis andavano moltissimo i tornei esibizione. Erano delle carnevalate ad uso e consumo degli sponsor in cui i tennisti, ricordo un lontano McEnroe-Panatta, fingevano di darsela di santa ragione, si dividevano un set per uno e pure un sacco di soldi.

Io credo che questa sia la strada che Adl dovrebbe intraprendere per mettere al riparo la sua creatura da possibili pulsioni della base caciarona che reclama scudetti e pall’e riso. Invece sarebbero perfetto per il Nostro allestire sfide in ogni dove per partite con nulla in palio. Si potrebbero anche distribuire sugli spalti litrate di bromuro, non sia mai a qualcuno venisse il genio di urlare “tira” a qualche calciatore azzurro entrato in area di rigore. Sarebbe un esperimento sociologico inedito, una sorta di rieducazione delle masse all’insegna dell’estetica fine a se stessa. Una sorta di Coppa Sarri permanente, senza amanti, senza mogli, senza capo ufficio: tutti allo stadio per vedere i Casatiello Globetrotters.