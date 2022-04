A Chernihiv si gioca a calcio. Nello stadio Gagarin, sul lato del campo dove non sono cadute le bombe

Ne scrive il Guardian. Chernihiv è una città ucraina liberata dall’occupazione. I tifosi si sono radunati per pulire lo stadio. Dal Dortmund l’impegno per la ricostruzione

Chernihiv è la più grande città ucraina liberata dall’occupazione russa. La popolazione prebellica era stimata in circa 280.000 abitanti. Dopo oltre due mesi di guerra i cittadini sono meno della metà. Settecento persone hanno perso la vita, secondo fonti ufficiali.

Di questa città dell’Ucraina settentrionale parla il Guardian nell’edizione online. Ai parchi chic, alle chiese meravigliose si sono sostituite montagne d’acciaio, cemento, vetro e plastica. Gli edifici sono distrutti. Distrutto è pure lo stadio locale, che prima della guerra poteva ospitare regolarmente più di 10.000 persone. In casa ci giocava il Desna, una squadra di prima divisione, oltre che la nazionale femminile. Le tribune oggi sono piene di crepe. Sul campo ci sono buche e crateri profondi.

“Almeno cinque razzi hanno colpito lo stadio. È tutto distrutto”, afferma Oleksandr Lomako, governatore regionale di Chernihiv. “Questa è un infrastruttura civile. Il club non aveva legami militari, non c’erano soldati, né equipaggiamento, niente. Abbiamo usato questo complesso per adulti e bambini. Dal 24 febbraio Chernihiv è stata oggetto di continui bombardamenti. Dopo che il nemico ha fatto saltare in aria il ponte sul fiume Desna, Chernihiv è diventata una specie di isola”, spiega il vice governatore regionale di Chernihiv, Dmytro Ivanov. “I russi hanno fatto il giro della città, poi hanno iniziato a bombardare le nostre scorte di cibo, i nostri aiuti umanitari e le stazioni di servizio. Non c’era elettricità; centinaia di persone stavano morendo. Non potevamo nemmeno seppellirli”.