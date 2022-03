Mauro Pagani: «Da bravo genovese De Andrè mi assunse per risparmiare»

Mauro Pagani polistrumentista, compositore e produttore discografico italiano, che ha collaborato con molti altri autori e musicisti italiani, fra cui (su tutti) Fabrizio De André, ma anche Gianna Nannini, Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Zucchero Fornaciari, Francesco Guccini, ha raccontato di sé al Corriere della Sera.

Oggi è l’autore della colonna sonora della docuserie Una squadra di Domenico Procacci, prodotta da Fandango, memoria della vittoria ottenuta nel 1976 dell’Italia del tennis (Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli e il capitano non giocatore Pietrangeli) contro il Cile di Pinochet.

Tanti anni di lavoro al fianco di De Andrè, con cui realizzò Crêuza de mä

Da amico, confidente, testimone diretto: chi era Fabrizio De André?

«Un uomo pieno di dubbi, come tutte le persone di intelligenza superiore. Belin, sei sicuro? era la frase che girava più spesso tra noi. Non amava la ribalta: mai siamo riusciti a trascinarlo in una diretta tv. Genovese nell’anima, tifoso del Genoa. Tenne fino all’ultimo segreto il progetto Crêuza de mä anche alla Ricordi».