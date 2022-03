Il Fatto Quotidiano: Salernitana, Danilo Iervolino indagato per frode fiscale

La Procura di Napoli gli contesta una «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» riguardante l’attività con Unipegaso

Il proprietario della Salernitana (nonché nuovo editore dell’Espresso), Danilo Iervolino, è indagato dalla Procura di Napoli per evasione fiscale per alcuni milioni di euro. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. L’accusa si riferisce all’impegno di Iervolino come imprenditore dell’università telematica UniPegaso. Iervolino è ancora formalmente presidente di Unipegaso, anche se l’università è stata recentemente venduta al fondo straniero Cvc, insieme a tutte le sue attività e le partecipazioni nel settore dell’education, per una cifra che si aggirerebbe intorno a 1 miliardo di euro.

La Procura, scrive il quotidiano,

“contesta all’imprenditore una presunta violazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 74 del 2000, una fattispecie di evasione fiscale detta “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”. Si tratta di un reato oggi punito dai 3 a 8 anni nei casi più gravi. All’epoca dei fatti contestati a Iervolino, però, la sanzione era inferiore a quella attuale, da 1 anno e sei mesi a 6 anni. Il fascicolo è nato in seguito all’esito di alcuni accertamenti dell’Agenzia delle Entrate risalenti alle dichiarazioni fiscali di diversi anni fa”.

“Gli inquirenti partenopei hanno iscritto Iervolino nel registro degli indagati perché interpretano sfavorevolmente alcune condotte fiscali dell’imprenditore, finalizzate a ridurre di qualche milione di euro l’imponibile”.

I legali di Iervolino si dicono certi di poterne dimostrare l’innocenza, e la correttezza delle informazioni riportate nella dichiarazione.