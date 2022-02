Il segreto di Rafa Nadal: durante le partite beve acqua… di mare

Lo rivela il CorSport. Lo protegge da disidratazione, crampi e lesioni muscolari. Si tratta di un’acqua che proviene dai Laboratorios Quinton

«Dov’è la mia acqua?». In tanti si saranno soffermati sulla richiesta perentoria di Rafa Nadal, domenica, durante la finale del Grande Slam. Voleva la sua acqua, non una qualunque. La sua. Dalla lettura del Corriere dello Sport di oggi capiamo anche perché. L’acqua che beve Rafa in partita non è un’acqua come tutte le altre.

“Da un po’ di tempo a questa parte ha aggiunto alla dieta un ingrediente particolare: l’acqua di mare, che funziona un po’ come gli spinaci per Braccio di Ferro. La beve qualche anno durante le partite. Un’acqua che viene dai Laboratorios Quinton, più precisamente della marca Totum Sport. L’aiuta contro la disidratazione, i crampi e le lesioni muscolari grazie agli elettroliti minerali contenuti nella bevanda. Nei quarti dell’Australian Open contro Shapovalov ha accusato un colpo di calore e perso 4 chili a fine partita. L’acqua di mare, in questo senso, è stata decisiva per fargli riprendere il ritmo e battere il canadese”.