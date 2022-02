Il Messaggero: nel 2016 Sarri non volle Immobile al Napoli

Lazio-Napoli è anche la partita di Immobile che Sarri non volle a Napoli nel 2016, ne scrive Il. Messaggero:

Immobile vede Napoli e non si ricorda dove è nato. Nel 2016, prima dello sbarco alla Lazio, era stato vicino al ritorno all’ombra del Vesuvio. Ironia del destino, proprio l’ex Sarri inizialmente non lo aveva voluto. Ora il tecnico (rimasto ieri in rigoroso silenzio) lo considera il punto di riferimento assoluto. Ha adeguato persino il suo gioco a Ciro: palleggio, lancio lungo e contropiede-gol.