Greenwood, i compagni di squadra lo defollowano. I tifosi in fila per restituire le sue magliette

Lo scrive il Daily Mail. Dopo l’arresto per stupro in seguito alle accuse della ex fidanzata, il Manchester United ritira il suo merchandising

È ovviamente lunga, oltre che devastante, l’onda che ha seguito l’arresto di Mason Greenwood dopo le gravissime accuse di stupro e di aggressione da parte della sua ex fidanzata.

Oltre alle conseguenze legali, infatti, Greenwood – la cui immagine è completamente disintegrata – inizia a pagare lo scotto delle sue azioni anche da altri punti di vista. Molti dei suoi compagni allo United, da Ronaldo a De Gea, da Rashford a Pogba, hanno smesso di seguirlo sui social. I suoi (oramai ex) tifosi hanno fatto ore di fila per restituire e farsi rimborsare le magliette col suo nome al megastore dell’Old Trafford. Il Manchester United ha rimosso tutto il merchandising collegato a Greenwood dai negozi, online e non solo. Il suo nome è stato perfino cancellato dall’elenco presente sul sito ufficiale del club. La stessa Nike ha deciso di sospendere la partnership commerciale stipulata col ragazzo. Cadbury, ancora, ha annunciato che Mason non sarà presente in nessuno dei loro prodotti di marketing.

Lo riporta il Daily Mail.