Crippa vince la Half Marathon di Napoli ed entra nella storia: è il primo italiano a metterci meno di un’ora

Trionfa in 59’26”, diventando il secondo europeo di ogni epoca, a tredici secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders

Il 25enne trentino Yeman Crippa, ha trionfato alla Napoli City Half Marathon con 59:26, disintegrando il primato italiano nella mezza maratona. Nessuno, prima di lui, è mai riuscito a correre in meno di un’ora. Crippa diventa anche il secondo europeo di ogni epoca, a tredici secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders (59:13).

L’azzurro sfila il record italiano a Eyob Faniel che lo aveva portato a 1h00:07 nello scorso febbraio alla mezza di Siena-Ampugnano, evento che aveva segnato proprio debutto di Yeman nella mezza, con ritiro per infortunio dopo pochi chilometri.

L’atleta detiene cinque primati italiani: tre in pista (3000, 5000, 10.000) e due su strada (5 km e mezza maratona).