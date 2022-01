Vlahovic juventino perfetto, la Asl Toscana: «Ha violato la quarantena, rilevanza penale»

Invece della prova d’amore, la Juventus richiede la prova penale. Se sei veramente juventino, devi violare il codice penale. Vlahovic ha superato il test

Invece della prova d’amore, la Juventus richiede la prova penale. Se sei veramente juventino, devi violare il codice penale altrimenti sei considerato uno di cui non ci si può fidare. E Vlahovic (che è positivo al Covid) ha superato la prova: è andato a Torino violando la quarantena. La Asl Toscana è intervenuta con parole che non hanno bisogno di spiegazioni:

La questione sta generando molto scalpore mediatico ma noi come Asl siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni. Se abbandona l’isolamento, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo già da ieri tutto il necessario.

Su Twitter è intervenuto il sindaco di Firenze Nardella:

“Se confermata, la notizia che Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente Firenze e’ gravissima. Un campione dello sport che si comporta cosi’! Che delusione”.

Magari arriverà Commisso a testimoniare in suo favore, non si sa mai. Sempre dopo aver rilasciato un’intervista in cui spara a zero sulla Juventus.