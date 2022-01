Tuttomercatoweb: Il Napoli ha provato (invano) a inserirsi per Coutinho, che è andato all’Aston Villa

Il brasiliano, secondo quanto riporta Tmw, era un’idea per il dopo-Insigne. Nulla di fatto: Coutinho era già in parola con l’Aston Villa

Secondo quanto riporta il noto portale Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe provato, nelle ultimissime ore, a prendere Coutinho dal Barcellona. Il brasiliano, arrivato in Spagna per sostituire Neymar, non ha del tutto ritrovato in blaugrana i colpi straordinari che aveva messo in mostra al Livepool. E dunque si trasferirà già a gennaio all’Aston Villa, in Inghilterra, dove si metterà a disposizione di Steven Gerrard.

Ebbene, sarebbero stati registrati dei contatti tra il Napoli e l’entourage di Coutinho, che secondo la redazione di Tmw «poteva essere una soluzione alternativa a Lorenzo Insigne», visto e considerato che il capitano a giugno si trasferirà al Toronto. Nulla di fatto: Coutinho si era già promesso all’Aston Villa, che pagherà per i prossimi sei mesi il 60% dello stipendio che il brasiliano percepiva al Barcellona, pari a circa 16 milioni di euro all’anno. Nell’affare è stato inserito anche il possibile diritto di riscatto, fissato intorno ai 40 milioni di euro. Pochi se si pensa che per prenderlo dal Liverpool nel 2018 il Barça di milioni ne sborsò 160.