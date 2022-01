The Athletic: i piani di Spalletti hanno convinto Tuanzebe che vuole sfidare il Barcellona col Napoli

Il difensore centrale che può giocare a tre e a quattro. «Nell’Aston Villa non giocava, ha scelto Napoli dopo aver ascoltato come il tecnico intende utilizzarlo. Fu protagonista contro il Psg in Champions

The Athletic dedica un approfondimento ad Axel Tuanzebe il 24enne difensore centrale fresco nuovo acquisto del Napoli (è stata un’idea di Giuntoli al contrario di Anguissa che è invece fu un’intuizione di Micheli). Il giornale on line inglese – recentemente acquistato dal New York Times per 550 milioni di dollari – scrive di storia d’amore finita con l’Aston Villa e spiega perché il calciatore inglese ha scelto Napoli. I motivi sono sostanzialmente tre: i piani di Spalletti per lui, il bisogno di minuti e la sua situazione contrattuale (ha ancora un anno con lo United).

The Athletic si sofferma molto sull’occasione mancata con l’Aston Villa che non è mai stato proprietario del suo cartellino ma è il club con cui Tuanzebe ha giocato tre delle ultime cinque stagioni.

Il giornale spiega che Tuanzebe all’Aston Villa non aveva più spazio dopo essere stato uno dei protagonisti – molto amato dai tifosi – della promozione in Premier nella stagione 2018-19. Nemmeno l’arrivo in panchina di Steven Gerrard ha cambiato la situazione. Dopo aver totalizzato otto minuti in otto partite, il calciatore ha deciso di accettare l’offerta del Napoli. Il giornale lascia intendere che il calciatore ha parlato col tecnico di Certaldo.

La possibilità di giocare con Spalletti che ha svelato come intende utilizzarlo, ha avuto il suo appeal. Così come la possibilità di avere un ruolo di primo piano nella corsa alla Serie A e in Europa League, a partire da una sfida che ingolosisce come quella contro il Barcellona.

The Athletic scrive che è l’occasione per Tuanzebe per mettersi definitivamente in luce, per mostrare il suo reale valore, visto che è reduce da stagioni in cui è stato impiegato pochissimo. Sia con la casa madre – il Manchester United – sia con l’Aston Villa.

Il giornale ricorda la sua prestazione impeccabile in Champions contro il Paris Saint Germain nell’ottobre del 2020: la vittoria per 2-1 al Parco dei Principi, lui giocò tutti la partita come centrale di sinistra nella difesa a tre. Particolare questo non irrilevante: è un calciatore che sa giocare sia a tre sia a quattro, e potrebbe persino essere provato come centrocampista difensivo (come aveva immaginato il tecnico Steve Bruce).

Un altro dettaglio non irrilevante che secondo The Athletic ha inciso nella scelta di Tuanzebe è la sua situazione contrattuale. Il contratto con lo United scade nell’estate del 2022. Ha quindi bisogno di minuti per dimostrare di poter meritare ancora i Red Devils.

Quando Spalletti ha spiegato dove sarebbe stato utilizzato e con quale frequenza, non ha avuto dubbi ed era desideroso di iniziare. Giovedì ha superato la visita medica ed è partito dopo l’accordo tra Napoli e United per un prestito da 600mila sterline. Ha cominciato le pratiche per il visto, assisterà alla partita contro la Sampdoria e spera di far parte dei convocati nella partita di Coppa Italia con la Fiorentina.