Spalletti: «Non ci sono note positive questa sera»

A Mediasetsport sulle espulsioni: «Le ho riviste, ma non ci voglio neppure entrare perchè diventa difficile, ma la prima responsabilità è nostra»

Dopo la disastrosa disfatta contro la Fiorentina che costa al Napoli la Coppa Italia, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset

«Non siamo così bravi e non siamo riusciti in superiorità numerica a gestire bene la partita, non siamo stati determinati nel direzionarla mentre la Fiorentina l’ha gestita abbastanza bene e poi da un episodio hanno trovato il vantaggio»