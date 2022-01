Spalletti: «anche senza tutti si può fare meglio di quello che c’è successo in certe partite»

Anche dopo una lunga serie di assenze e infortuni, il tecnico non ha ceduto all’alibi della lamentazione e ha detto chiaro e tondo che si poteva fare di più

Luciano Spalletti non ha voluto drammatizzare dopo la sconfitta in casa per 5-2 contro la Fiorentina ma, come al solito, non le ha nemmeno mandate a dire. In conferenza ha sottolineato che il Napoli ha dovuto fare i conti con assenze prolungate di alcuni giocatori, il che alla lunga ha ovviamente affaticato gli altri. Ma non ha ceduto alle sirene della lamentazione, e lo ha fatto capire nella risposta alla domanda su quanti calciatori riuscirà a recuperare per Bologna-Napoli in programma domani.

Se non siamo tutti si può non fare benissimo come all’inizio, ma anche senza tutti si può fare meglio di quello che c’è successo in certe partite!

Una frase che non ha bisogno di essere commentata. Nessun alibi per le assenze. Non lo ha mai fatto e non comincerà adesso.