Scuole, De Luca: «L’impugnazione del Governo è incomprensibile ed offensiva verso la Regione Campania»

Sui social. «Due settimane di respiro avrebbero consentito di procedere più tranquillamente alla somministrazione dei vaccini anche alle fasce più esposte»

Nel consueto appuntamento social del venerdì, con cui il Presidente della Regione Campania fa il punto sui contagi e sulle misure per contrastare il Covid 19, De Luca s’è scagliato contro la posizione del Governo, che ha impugnato l’ordinanza con cui era stata ritardata di due settimane l’apertura delle scuole.

De Luca ha considerato questa scelta «incomprensibile» ed «offensiva» sia nei tempi sia nel merito. Rispetto ai tempi, De Luca ha accusato il Governo di aver impugnato l’ordinanza di domenica alle 22:15, con le scuole che avrebbero dovuto aprire i cancelli poche ore dopo.

Nel merito, invece, De Luca sostiene che a Roma non abbiano compreso che l’intenzione della Regione era quella di «prendere due settimane di pausa – alle medie, all’asilo e alle elementari – per far passare il picco dei contagi nella fascia più esposta perché meno vaccinata». La sospensione avrebbe consentito di procedere più tranquillamente alla somministrazione dei vaccini anche ai bambini.

L’operazione del Governo, sempre secondo De Luca, è stata solo ed esclusivamente propagandistica, visto che di fronte ad altre ordinanze di chiusura totale il Governo non ha fatto nulla. In 111 comuni, in Campania, le scuole non sono state aperte a causa di ordinanze sindacali.