Schira: c’è anche Gattuso nella lista dei nomi per l’Everton. Primi contatti con Mendes

Il club è alla ricerca del sostituto di Benitez che è stato esonerato. Il favorito è Martinez ma adesso spunta anche il nome dell’ex Napoli

L’Everton cerca allenatore. Dopo l’esonero di Rafa Benitez, all’indomani della sconfitta a Norwich, e con un 16esimo posto in classifica in Premier, il club deve trovare un sostituto. Il più accreditato è il ct del Belgio Roberto Martinez che ha già allenato l’Everton. In corsa c’è anche Duncan Ferguson che è da sempre in società ma non riesce mai a fare il grande salto. Nicolò Schira scrive che nella short list c’è anche Gattuso e che ci sono già stati i primi contatti con Mendes.