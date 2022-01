Repubblica: solo la squadra più insensata della Serie A, cioè la Roma, poteva ripescare la Juve dall’abisso

Fino ai 7 minuti in cui la Roma si è squagliata, la Juve non stava esistendo. Le buone squadre (anzi, le squadre) non si sbriciolano così

“Solamente la squadra più insensata della Serie A, cioè la Roma, avrebbe potuto fare questo alla Juventus: ripescarla dall’abisso in cui l’aveva cacciata, ridare colore a facce ormai terree, rimandare a data da destinarsi l’aura di fallimento che avvolgeva i bianconeri che invece hanno finito in festa, passando in 7’ dal 3-1 per gli altri al 4-3 per loro, dal disastro di una partita sbagliata (eufemismo), alle vibrazioni di una rimonta da elettroshock”.