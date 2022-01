Petagna riscrive l’album Panini e non è un disegno…

Lobotka è la speranza di tutti quelli che pensano che niente possa mai cambiare. Juan Jesus a mastro finito. Rrhamani ha scoperto che può essere l’oro di Napoli

😍Come un operaio di fabbrica che scrocca un invito a cena nel circolo più esclusivo della città. Arriva tra gli sguardi irriverenti, si siede al piano e fa partire un jazz che ribalta la scena. In alto, nel Tempio, in mezza rovesciata. Riscrive l’album Panini e non è un disegno… È Petagna.

🙃Lobotka è la speranza di tutti quelli che pensano che niente possa mai cambiare. Due anni fa era una bomboniera che teniamo sempre nascosta sperando cada e si rompa. Ora è il quadro più bello da mostrare agli ospiti. Un timer di ultima generazione…Orgoglio e Pregiudizio.

😎 Juan Jesus a mastro finito! Urla, accorcia, segna ancora sul conto aperto col Var… La forza della voglia di esserci, per poco, per tanto… ma esserci… In qualunque modo. Quando si dice professionalità a qualcuno fischiano le orecchie sotto il fruscio delle cascate del Niagara.

🤨 Giocare ad una porta e dare la possibilità ai cronisti di ricamare sul probabile pareggio della Sampdoria è un cazzotto che potevamo risparmiarci. D’altronde, di questi tempi, anche un dominio cosi netto può portarci alle follie più assurde.

🥰 Faouzi ci ha ricordato la bellezza di un cross di prima. Rrhamani ha scoperto che può essere l’oro di Napoli, devastante, impeccabile, Amir il Barbaro gentile…

All’uscita di Insigne è entrato in scena il miglior interprete del sentimento napoletano. Dries ha preso in braccio la squadra e la trascinata in silenzio. Un leader non si impone, naturalmente viene riconosciuto, e lui lo è, davvero|

🙏 In emergenza, ancora una volta, senza un reale cambio offensivo, abbiamo vinto e gestito. Il sacrificio di Elmas, tappabuchi eccelso, gli straordinari di Di Lorenzo, la pazienza di Demme, le ore passate a riscaldarsi di Zanoli, l’ansia di avere Ospina in porta che si fa male ad ogni parata e non avere un cambio…. Senza alibi solo l’obiettivo davanti a noi, Spalletti parla con i fatti.

Forza Napoli

Sempre e Comunque