Per Sofia Goggia parziale lesione al crociato e una piccola frattura al perone, Olimpiadi a rischio

Da domani la riabilitazione, sarà una corsa contro il tempo, la discesa è in programma il 15 febbraio. Sofia: «È uno stop che non ci voleva». Ha già saltato i Mondiali

Decisamente Sofia Goggia non è fortunata. Dopo aver perso lo scorso anno i Mondiali a causa di una banale caduta per un fuori pista, adesso sono a rischio le Olimpiadi in Cina che cominceranno tra poche settimane.

Oggi la fuoriclasse bergamasca è caduta nel SuperG di Cortina e gli esami effettuati alla clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica presieduta dal dottor Andrea Panzeri hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea.

Da domani comincerà un percorso di riabilitazione che, si spera, possa garantirle la partecipazione alle Olimpiadi. La discesa libera è in programma il 15 febbraio.

«Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione – ha affermato Goggia -, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo».