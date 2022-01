Per Marelli c’è il rigore per la Juventus (fallo di mani di Mertens)

A Dazn: «Aveva il braccio largo». Ciro Ferrara: «Aveva il braccio largo per controllare Morata e non per colpire il pallone, non c’era volontarietà»

C’è stata discussione sul fallo di mano di Mertens in area di rigore della Juventus alla fine del primo tempo. Per Marelli è rigore, per Ciro Ferrara e soprattutto per il Var no.

Marelli: «Il Var ha compiuto un check e probabilmente (rispondendo a Ferrara) l’hanno visto come l’hai vista tu. Per me, invece, è rigore perché Mertens ha il braccio largo, ho capito che ha il braccio largo per controllare Morata ma avere il braccio largo per controllare un avversario non è regolare. Per me è rigore».

Per Ciro Ferrara invece non è rigore: «Mertens non mette il braccio per toccare il pallone con la mano. Ha il braccio largo per controllare Morata, è normale in area di rigore cercare di prendere le misure agli avversari».

Il Var ha fatto un check e ha lasciato proseguire.