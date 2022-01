Pedullà: «Tuanzebe non fa oggi le visite mediche, ma l’operazione è certa»

«Non ci sono inserimenti che possano scalfire le certezze del Napoli. Soltanto un po’ di pazienza, poca. Il riscatto non è inserito, ma c’è tempo»

Su #Tuanzebe due cose. Chi aveva venduto visite oggi tanto per, dovrà aspettare. La seconda più importante: non ci sono inserimenti che possano scalfire le certezze del #Napoli. Soltanto un po’ di pazienza, poca. Il riscatto non è inserito, ma c’è tempo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 3, 2022

Non sono previste per oggi le visite mediche di Tuanzebe. Lo fa sapere Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, sul suo profilo Twitter. Ciò non significa che l’operazione non sia in dirittura d’arrivo: c’è bisogno solo di un po’ di pazienza. «Nessun inserimento di altri club – continua Pedullà – può scalfire le certezze del Napoli». La specifica è necessaria perché è un’indiscrezione (quella sull’inserimento degli altri club) che era circolata nelle ultime ore.

Alla fine, lo conferma Sportitalia, non è stato inserito nell’operazione il diritto di riscatto. Ma il Napoli avrebbe comunque intenzione di trattare sulla cifre con lo United nelle prossime settimane.