Paolo Conte compie 85 anni: «Mi è passata la voglia di comporre musica, da tempo non tocco il pianoforte»

A La Stampa: «Ho già avuto lunghi periodi di astinenza, bisogna aspettare le ispirazioni. Le mie canzoni? Per i testi mi piacciono “Un gelato al limon” e “Genova per noi”

La Stampa intervista Paolo Conte. Il cantautore compie 85 anni oggi.

Dice che gli è passata la voglia di fare musica.

«A me è passata la voglia. Da tempo non tocco il pianoforte, la sera sento classica su Sky… Ho sentito una bella serie di Rachmaninov. Non ho voglia di comporre, ma ho già avuto periodi di astinenza lunghi, è solo questione di aspettare le ispirazioni; se arrivano, arrivano, però sono sempre a contatto con l’arte».

Disegna.

Ogni tanto incontra degli amici, pur uscendo poco.

«Ce la contiamo sulla decadenza della musica. Ormai viene usato il computer, tutto è uguale, ci sono sistemi che non sono più umani. Mi domando dove godano: non sanno nemmeno dove godono. Per fortuna ho una collezione di tanti dischi di belle musiche del passato. Andrei addirittura di 78 giri, anche se sono scomodi; ho la mia collezione, la tengo cara. Mi hanno detto che i vinili vengono comperati da collezionisti che non li tolgono nemmeno dalla busta di cellophane».