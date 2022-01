Non sentiremo la mancanza dei “sessanta tiraggiro, un gol”. Tuanzebe sembra buono

La vera sorpresa delle ultime due partite è stato Ghoulam. Tra non molto dovrebbe rientrare anche Oshimen. Spalletti come farà a tenere fuori Lobotka?

Cesare – Caro Guido buona vittoria del Napoli. Anche oggi hanno giocato i resti della squadra titolare e poi nel primo tempo abbiamo dovuto fare a meno anche di Insigne per l’ennesimo infortunio muscolare. Inutile ritornare sopra alla serie innumerevoli di questi infortuni ma quello che mi ha lasciato perplesso è che dopo l’infortunio il “capitano in ciabattine” è stato tenuto in campo non si sa a fare cose se non cercare di peggiorare la situazione.

Guido – Comunque Insigne sembrava giochicchiare e già calato nella futura squadra. A proposito ho visto che andrà a giocare in una squadra penultima nel già mediocre campionato americano. Penso che riuscirà a salvare il mondiale di novembre solo grazie alla infinita stima che di lui ha Mancini il quale già ha detto che non vede nessun problema visto che fino a giugno giocherà nel campionato italiano. Resto dell’idea che dovrebbe partire subito per il Canada. Lui resiste per salvare il mondiale.

Cesare – Lo sappiamo che su Insigne la piazza napoletana è divisa in due tra chi pensa che averlo perso sia una grave perdita e chi no. Ti devo dire io sono tra quelli che pensa che tra Lozano ed Elmas, oggi autore di una ottima gara al suo posto, non ne sentiremo la mancanza. Sentiremo la mancanza di sessanta “tiraggiro” per vederne uno in porta? E poi penso che la società prenderà qualche altro giocatore di ruolo per la fascia sinistra. Comunque, tornando alla partita, i resti del Napoli hanno sudato la maglia e sono riusciti ad avere la meglio di una mediocre Sampdoria che non ha mai tirato nello specchio della porta. La nostra vittoria è stata meritata perché oltre al gol di Petagna abbiamo avuto almeno altre 2-3 occasioni che avrebbero potuto portare ad un risultato più consono all’andamento della gara.

Guido – Ti devo dire la vera sorpresa delle ultime due partite è stato Ghoulam. L’algerino ha confermato la buona prova effettuata contro i non colorati e inoltre sui calci piazzati con il suo sinistro ci offre una valida alternativa che senza di lui non avevamo. Pur rendendomi conto delle necessità ed esigenze della squadra per la positività al Covid di Mario Rui, sono un poco preoccupato perché essendo fermo da tanto tempo non vorrei che partite quasi intere e ravvicinate possano creargli qualche problema muscolare.

Cesare – Ti devo dire che il nuovo difensore Tuanzebe, per quello che si è potuto vedere in pochi minuti, mi ha fatto una buona impressione. Gran fisico, preciso negli appoggi e poi gioca sul lato destro del centro della difesa candidandosi come alternativa a Rrahmani, avendo sul lato sinistro già Juan Jesus come alternativa a Koulibaly. A centrocampo ottima prova di Lobotka e Demme. In attacco soprattutto nel secondo tempo, quando si sono aperti gli spazi con i doriani alla ricerca del pareggio, ottima prova di Petagna che ha lavorato benissimo, è stato autore di notevoli spunti e fatto il gran gol della vittoria.

Guido – Anche Mertens nel secondo tempo è stato autore di una ottima prova soprattutto andando a prendere palla tra le linee, anche se in un paio di occasioni con un po’ di precisione in più poteva andare in rete e chiudere la partita. Importante negli ultimi minuti per controllare il gioco l’inserimento di Fabian Ruiz che mi è sembrato in palla e ti devo dire che questa in prospettiva mi sembra una ottima notizia. E tra non molto dovrebbe rientrare anche Oshimen e quindi pian piano recuperiamo pezzi e potremo giocarci fino alla fine un posto in Champions.

Cesare – Torno su Lobotka. Sarà difficile per Spalletti metterlo fuori. Ci sarà concorrenza a centrocampo ma dovremo vedere come tornerà Anguissa dalla Coppa d’Africa. Comunque melius abundare quam deficere!