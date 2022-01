Napoli, sfumato Reinildo Mandava: avrebbe già firmato con l’Atletico Madrid

Giuntoli l’ha trattato per mesi. Il terzino sinistro del Lille “colchonero” dalla prossima stagione, ma Simeone vorrebbe anticiparne l’arrivo

Reinildo Mandava, terzino sinistro attualmente in forza al Lille, è stato accostato quasi quotidianamente al Napoli negli ultimi mesi. Una trattativa che era un po’ il segreto di Pulcinella. Ne parlavano liberamente tutti, perfino il calciatore a cui veniva chiesto se non avesse già la testa a Napoli.

Pare però che il forte laterale mozambicano non sia destinato a vestire la maglia azzurra. Secondo i rumors diffusi negli ultimi giorni, confermati da autorevoli esperti di calciomercato, Renildo – che è in scadenza di contratto – avrebbe trovato l’accordo per accasarsi, dalla prossima stagione, all’Atletico Madrid. Il ragazzo sarebbe già stato nella capitale spagnola per sostenere le visite mediche. E i colchoneros starebbero peraltro tentando di anticiparne l’arrivo a gennaio.

Reinildo Mandava, molto amico di Osimhen, ha dunque preferito di non aspettare ulteriormente le mosse dei partenopei. Che hanno dunque virato con decisione su Mathias Oliveira del Getafe.