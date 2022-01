Mihajlovic: «Contro il Napoli non si è vista una vera reazione e mi sono arrabbiato»

Ha toccato diversi punti il tecnico del B Bologna Sinisa Mihajlovic nella conferenza di presentazione del match contro il Verona, partendo dagli indisponibili

«Non vi so dire esattamente quanti sono i giocatori indisponibili. Vediamo oggi. Rispetto alla partita precedente purtroppo lo scenario non è cambiato molto, non abbiamo più positivi ma il Covid lascia strascichi anche a livello fisico. Purtroppo questo virus è più cattivo anche degli infortuni. Si sa quando uno diventa positivo ma non quando guarisce davvero… È una situazione molto difficile per tutti. Cerchiamo però di guardare il lato positivo delle cose. Certo è che in una squadra come la nostra quanto ti vengono a mancare i giocatori più esperti è sicuramente difficile. Come diceva Viola la scorsa volta, speriamo di vedere l’arcobaleno tra 10/15 giorni. Questa sosta viene nel momento giusto. La partita da giocare è importante, dobbiamo cercare di fare punti nonostante quella che si prospetta è sicuramente una gara tosta. Ognuno di noi deve tirare fuori qualcosa di più»