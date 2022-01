Mercato Napoli, sorpasso del City per Alvarez, sfuma l’ipotesi Tagliafico, resta solo Mandava  

Sul CorSport. Anche la pista che porta al terzino del Lille non è semplice. L’Atletico Madrid vuole chiudere in fretta, per il Napoli un ostacolo in più

Non arrivano buone notizie per il mercato, sul fronte Napoli. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, su Alvarez si registra il sorpasso del Manchester City e sfuma anche Tagliafico. Resterebbe in corsa Mandava, ma il tempo stringe. Andiamo per ordine.

Su Julian Alvarez, del River Plate, il quotidiano sportivo scrive:

“Il Manchester City mette la freccia per Julian Alvarez. Il club inglese sta accelerando e vuole chiudere subito col River Plate pagando subito la clausola da venti milioni a cui aggiungere laute commissioni per un totale molto più alto, per poi rinviare all’estate il suo arrivo”.

Su Tagliafico, invece, c’è il responso del tecnico dell’Ajax, Ten Hag, che ha blindato il suo calciatore. Il CorSport scrive:

“Le parole del suo allenatore rappresentano l’epilogo di una trattativa mai realmente partita: «Lottarò per tenerlo, senza di lui il nostro organico sarà ridotto. So che per lui è importante giocare, ma uno come Tagliafico serve, ha passione e qualità, ho bisogno di giocatori come lui. Deve essere paziente e lo spazio arriverà»”.

Dunque, resta Mandava, del Lille, sul quale, però, non c’è solo il Napoli.

“L’Atletico Madrid, che ha bisogno di un terzino, ha contattato il club francese, spera in uno sconto a sei mesi dalla scadenza, una sorta di indennizzo per anticipare il suo arrivo senza dover aspettare l’estate data l’urgenza”.

Per il Napoli, insomma, un ostacolo in più.