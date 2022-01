Landucci: «Per Chiesa distorsione al ginocchio. I cambi arrivavano da Allegri? Manteniamo il segreto»

Marco Landucci, allenatore in seconda della Juve, che sostituiva Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di una gara surreale che i bianconeri hanno vinto contro la Roma. «L’unica brutta notizia è quella di Chiesa, purtroppo ha subito una distorsione al ginocchio. Vedremo nei prossimi giorni».

I cambi arrivavano da Allegri?

«Non si può dire, teniamo il segreto… Ero in panchina io ma tutto lo staff era in panchina. Tra Dolcetti, Trombetta, Padoin, ci siamo detti: “Speriamo in quattro di farne uno”. Abbiamo preso 3 gol ma ne abbiamo fatti 4».