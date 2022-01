La reazione della Serie A alle richieste di Draghi: «Se ci fermiamo, falliamo», «se chiudono devono darci i ristori»

Per la prima volta i club fanno fronte comune nel decidere di andare avanti con il campionato. E ritengono di fare il massimo per la questione mascherine sugli spalti

Il Corriere dello Sport racconta le reazioni dei club di Serie A in Assemblea, eri, quando il presidente Dal Pino ha riferito loro della telefonata avuta con il Premier Draghi.

“Quando Dal Pino ha riferito il messaggio a inizio Assemblea, la discussione si è subito accesa, ma senza divisioni tra i club. Al contrario, è stato fatto fronte comune. «Se ci fermiamo falliamo», ha detto qualcuno. «Il calcio è un’industria e come tale deve essere trattato», ha aggiunto qualcun altro. Senza trascurare poi l’eventualità che, in caso di stop, i broadcaster possano, a loro volta, fermare i pagamenti o chiedere sconti sulle rate, come avvenuto dopo il lockdown della primavera 2020”.