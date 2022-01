La Premier League pronta a modificare le regole per il rinvio dei match

Lo riporta The Athletic. Dopo il prossimo turno di campionato, i club si riuniranno per discuterne dopo decine di match rinviati nelle scorse settimane

Secondo quanto riporta The Athletic, la Premier League sarebbe pronta a modificare le regole per il rinvio delle partite. Dopo il prossimo turno di campionato, i club si riuniranno per discuterne dopo decine di match rinviati (più di 20) nelle scorse settimane.

Le regole in vigore fino ad oggi impongono di rinviare le partite se una delle due squadre non ha 13 giocatori disponibili più un portiere (inclusi giocatori Under 21 esperti). Non esiste un tetto massimo di positivi superato il quale si può decidere di spostare un match. Per ogni situazione si decide al momento, cosa che alimenta le polemiche. Ecco perché si starebbe pensando ad un cambiamento.