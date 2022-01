La Moviola del CorSport: Chiffi terrificante, che rigore è quello dato al Milan?

Contro il Milan la Roma è stata penalizzata dall’arbitraggio di Chiffi, scrive il Corriere dello Sport. La Moviola di Edmondo Pinna definisce l’arbitro “terrificante” per gestione di rigori e cartellini.

Sul movimento del pallone in occasione del rigore al Milan su tiro di Theo Hernandez che passa sul braccio largo di Abraham, che non c’era:

“la rotazione del pallone non cambia mai, gira sempre nello stesso verso, alla stessa velocità. Lo avesse anche solo sfiorato, si sarebbe notata la differenza. Da tutte le immagini (tranne una, che in effetti potrebbe ingenerare dubbi), poi, il pallone tiene sempre la stessa linea. Questo per dire che certezze non ce ne sono, se non l’evidenza di un tocco che non c’è. Con quale sicumera Aureliano ha chiamato l’OFR?”.