La Lega Serie A ha finalmente capito il messaggio di Draghi: dal 16 al 23 partite con 5mila spettatori

C’è voluto un po’, alla fine Gravina ha fatto comprendere loro il significato del termine “moral suasion”. Altrimenti si sarebbe giocato a porte chiuse

La Lega Serie A fa un passo indietro: dal 16 al 23 partite con 5mila spettatori. Decisione presa all’unanimità. Evidentemente qualcuno deve aver spiegato con i disegnini il significato della telefonata del presidente Draghi al numero uno della Federcalcio Gravina. Un consiglio che in diplomatichese vuol dire altro. Si chiama “moral suasion”. Qualcuno si è affrettato a scrivere che non era un “aut aut”, i fatti hanno dimostrato il contrario. Ovviamente tutto va interpretato in chiave diplomatica.

Il presidente del Consiglio ha caldeggiato una risposta da parte del mondo del calcio. Se non vi fermate saremo costretti a chiudere gli stadi, questo il senso del messaggi. E la Lega Serie A prima si è opposta e poi ha dovuto arrendersi. Probabilmente grazie al lavoro di Gravina che non si sarebbe certo schierato contro Palazzo Chigi, come anticipato questa mattina. Per evitare le porte chiuse, che sarebbero state stabilite d’imperio da Draghi, ha stabilito che dal 16 al 23 si giocherà con 5mila spettatori. Poi si vedrà. Per le partite di questo weekend non sarebbe stato possibile visto che i biglietti sono stati già venduti.