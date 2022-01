La Coppa d’Africa è il teatro dell’assurdo: mentre un egiziano gioca, un suo sosia fa per lui gli esami all’Università

La Coppa d’Africa non smette di regalare sorprese e storie bizzarre. L’ultima arriva dall’Egitto e riguarda Mostafa Mohamed, un attaccante della nazionale dei faraoni che però frequenta anche l’Università del Cairo.

Il ragazzo ha avuto un problema: le date della Coppa d’Africa coincidevano con quelle di un importante esame che avrebbe dovuto sostenere. È per questo che ha pensato di architettare un bluff, che è stato raccontato dal Mundo Deportivo con dovizia di particolari: Mostafa Mohamed ha ingaggiato un giovane, che s’è presentato al posto suo davanti alla commissione d’esame. Le cose, però, non sono andate secondo i piani: la vigilanza s’è accorta che non si trattava del calciatore del Galatasaray, che ieri ha giocato con Salah contro la Costa D’Avorio.

Il finto Mohamed ha immediatamente confessato il misfatto. Per i media del Cairo ha dichiarato di aver provato semplicemente ad “aiutare un amico”. Non era la prima volta, però: il giovane ha dovuto ammettere di aver già effettuato, e superato, tre esami per conto di Mohamed, che ad ora è rimasto in silenzio.