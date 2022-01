La Campania passa in zona gialla, ma per i vaccinati non cambia nulla

Speranza ha firmato l’ordinanza nel pomeriggio a causa della crescita dei ricoveri ospedalieri. Ulteriori restrizioni sono previste in caso di zona arancione, ma solo per chi è sprovvisto di green pass

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato poco fa l’ordinanza che determina il passaggio in zona gialla della Campania e il passaggio in zona arancione della Valle d’Aosta. La decisione è stata presa a causa della crescita del livello d’allerta rispetto alla situazione negli ospedali: sono occupati, nella nostra Regione, circa il 25% dei posti nelle aree mediche e il 10% dei letti di terapia intensiva.

Per i soggetti vaccinati, comunque, non cambia assolutamente nulla tra zona bianca e zona gialla. In realtà, le restrizioni scattano (per i soli cittadini sprovvisti di super green pass o green pass base) direttamente in zona arancione.