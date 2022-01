«Kubrick vide la “conchiglia” con cui giocavo a cricket, così nacque il look di Alex in Arancia Meccanica»

Arancia Meccanica compie cinquant’anni. La pellicola di Stanley Kubrick è una delle più celebri della storia del cinema, tratta dal romanzo di Anthony Burgess. La Repubblica intervista Malcolm McDowell, che nel film interpreta il ruolo del protagonista, Alex, il capo dei Drughi. Oggi ha 78 anni.

In che modo fu deciso il look di Alex?

«Prima di iniziare a girare, andavo due o tre volte alla settimana a casa di Stanley. Ordinava pollo cinese e chiacchieravamo. Una sera, accompagnandomi alla macchina, mi chiese: cosa pensi che indosserebbe Alex? Non so, risposi, è così avanti che non riesco a immaginarlo. Poi volle sapere cosa avessi in un borsone che avevo in macchina. Jeans e magliette, risposi, e la roba per giocare a cricket, compresa la “conchiglia”. Kubrick s’illuminò. Mi disse “mettila sopra i jeans, fammi vedere”. E così andò. Poi, in una boutique vidi delle ciglia finte, mi parsero divertenti, le comprai e le portai a Stanley, me le fece indossare e mi fotografò. Il giorno dopo disse: voglio che tu le metta solo da un occhio, così quando si guarda Alex in faccia si capisce che qualcosa non va».