Il mistero dell’esenzione di Djokovic: ha preso il Covid nell’ultimo mese e non l’ha detto a nessuno?

Intanto agli altri giocatori rode un pò. Jamie Murray: “Se fossi stato io a non essere vaccinato, non avrei ottenuto un’esenzione”

Come ha fatto Novak Djokovic ad ottenere l’esenzione medica che gli consente di giocare gli Australian Open da non vaccinato? Perché il mistero resta, al netto delle polemiche che già sono scoppiate. Tennis Australia ha immediatamente dovuto pubblicare una nota per puntualizzare che loro non c’entrano e che la valutazione sul caso “medico” è stata fatta da due organi indipendenti e l’esenzione concessa “a seguito di un rigoroso processo di revisione”. Uno dei ‘panel’ chiamato a pronunciarsi è l’Independent Medical Exemption Review Panel nominato dal Victorian Department of Health, che ha seguito le linee guida dell’Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI).

Il Telegraph scrive che in un documento informativo pubblicato a novembre l’ATAGI afferma che i quattro criteri principali per concedere un’esenzione sono una condizione medica acuta, un’infezione da Covid negli ultimi sei mesi, una reazione avversa a un precedente vaccino, oppure “se il vaccinato rappresenta un rischio per se stesso o per gli altri durante il processo di vaccinazione… Ciò può coinvolgere una serie di individui con disturbi dello sviluppo o della salute mentale pregressi”.

A quali di questi criteri è riconducibile il caso Djokovic? Il serbo aveva annunciato di aver contratto il Covid durante l’Adria Tour nell’estate del 2020, ma non è noto se abbia subito ulteriori contagi. L’ipotesi che fa il Telegraph è che potrebbe aver preso un’altra volta il Covid, in maniera magari asintomatica, nell’ultimo mese.

Agli altri giocatori ovviamente rode un po’. Tennys Sandgren per esempio non giocherà gli Australian Open perché, ha dichiarato al New York Times, è contrario alla politica vaccinale e non ha richiesto un’esenzione poiché nessuna dei criteri erano applicabili al suo caso.

Jamie Murray è andato dritto al punto: “Penso che se fossi stato io a non essere vaccinato, non avrei ottenuto un’esenzione”.