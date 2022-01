Ho creduto per molti mesi che l’addio di Insigne mi sarebbe dispiaciuto di più, mi accorgo che non è così, e non so cosa farci. Di Lorenzo è o non è il miglio difensore del campionato?

Ho visto tutta la partita eccetto il minuto del gol di Petagna; perciò, la prossima non la guardo per intero. Torniamo alle origini.

Ho visto tutta la partita tranne un altro minuto quello dell’infortunio di Insigne, ma ero al telefono con un amico canadese, voleva sapere la differenza tra Frattamaggiore e Frattaminore. Forza amico canadese, ce la puoi fare.

Ho visto tutta la partita eccetto il gol annullato a Juan Jesus, la prossima volta non la guardo. Torniamo all’inizio.

Ho visto tutta la partita a parte i vani tentativi di giocare a pallone di Gabbiadini e Quagliarella.

Ho visto Elmas incaponirsi come un Politano e Politano incaponirsi come sé stesso. Arrivare tremila volte al limite dell’area, non alzare mai la testa e calciare addosso al difensore più vicino.

Ho visto Faouzi farsi altri novanta minuti.

Ho appena visto il gol di Petagna, ma che bellezza. Petagna forse migliore in campo?

Ho visto Mertens pressare al minuto novantadue.

Ho visto il nostro nuovo acquisto del quale auspicavo subito un gol di testa su calcio d’angolo, arriverà.

Ho visto ancora una grande partita di Lobotka.

Ho visto una ridicola Lega calcio.

Fine degli “Ho visto”.

*

Non ho visto una comunicazione come si deve né della società né del capitano circa l’addio di quest’ultimo. Continuiamo a dirci che la comunicazione è importante, ma il Napoli sotto questo aspetto non migliora mai.

Ho creduto per molti mesi che l’addio di Insigne mi sarebbe dispiaciuto di più, mi accorgo che non è così, e non so cosa farci.

Va bene, devo dirvi la verità, mentre Petagna segnava ero in pasticceria, il nostro pomeriggio aveva bisogno di un paio di paste, evidentemente anche il Napoli.

Ma mo’ le giochiamo tutte con la maglia rossa? Che dobbiamo fare il Perugia di Gatti?

Facendo un attimo i seri: i quattro punti di questa settimana li ritengo fondamentali. Il Napoli mi è piaciuto in entrambe le partite, bastava un tanto ancora e potevano essere sei. Guardiamo avanti con fiducia.

È tornato Fabián.

E comunque Spalletti, ragazzi, che allenatore, che allenatore.

Non ho ancora guardato il video di Insigne ai tifosi del Toronto, anche se me lo hanno mandato in venticinque. Lo devo guardare?

La butto lì: Di Maria a parametro zero. Ecco l’ho buttata.

A volte mi chiedo come abbiamo fatto a non prendere Zaccagni. Vi ricordate? Un anno fa sembrava nostro per 10 o 12 milioni, e invece alla Lazio per 8. Boh.

Ho sognato di nuovo Maradona. Quando succede il Napoli vince.

Sì, non ci siamo disuniti, ma Lozano dove è?

Di Lorenzo è o non è il miglio difensore del campionato?