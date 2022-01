Giuntoli: «Rinnovo Mertens? Ne parleremo a fine stagione, ora dobbiamo pensare al presente»

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Mediaset il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Sul rinnovo di Mertens:

Allora possiamo dire che ci sarà un rinnovo?

Quale altro reparto va rinforzato?

«Ci sentiamo completi in tutti i reparti, anche Ghoulam sta tornando in forma, dobbiamo sempre rispettare il bilancio e restiamo vigili qualora ci fossero occasioni giuste per noi».

Chi toglierebbe alla Fiorentina stasera e perché?

Chi aggiungerebbe al Napoli?

«Onestamente in questo momento stiamo valutando delle possibilità giuste per noi, delle occasioni, non abbiamo grosse necessità, siamo intervenuti sull’assenza di Manolas prendendo Tuanzebe, ma siamo sereni e aspettiamo i rientri dal Covid e dalla Coppa d’Africa per fare un finale degno della nostra stagione».