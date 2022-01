Gianni De Biasi: «Ho battuto il Covid, ma è stata dura. I vaccini mi hanno aiutato, ho perso 7 kg»

Il ct dell’Azeirbaijan Gianni De Biasi ha raccontato a Febbre a 90 (Vikonos Radio/Tv) la sua complicata esperienza con il virus. Ha avuto la polmonite bilaterale, ha addirittura dichiarato di aver perso 7 kg.

«Ho avuto il Covid, è stata veramente dura, ma i vaccini mi hanno aiutato. La situazione in Azeirbaijan è buona e per fortuna non ho avuto necessità di ricovero, ma bisogna fare molta attenzione e non prendere il Covid sotto gamba, ho preso una bella bastonata. Il vaccino mi ha aiutato, la polmonite bilaterale mi ha fatto perdere 7 kg, e per fortuna fisicamente sono forte»

Nell’intervista, De Biasi ha anche espresso le sue opinioni sul campionato italiano. In particolare, sul Napoli, ha elogiato fortemente il lavoro di Spalletti. Secondo l’ex allenatore del Toro il Napoli può ancora, insieme con il Milan e l’Atalanta, contendere lo scudetto all’Inter. E questo nonostante le sconfitte con Empoli e Spezia, che De Biasi ha definito sorprendenti. Troppo in ritardo, invece, la Juventus. Per De Biasi non ha possibilità di reinserirsi nella lotta al titolo.