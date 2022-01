Gazzetta: Napoli, per Tuanzebe visite mediche tra oggi e domani

La Gazzetta dello Sport è ottimista sulla possibilità che Axel Tuanzebe possa essere in campo già contro la Juventus, tra quattro giorni.

“È possibile che già oggi, al massimo domani, il centrale che ha giocato questo inizio di stagione a Birmingham, con l’Aston Villa, possa essere già in Italia per le visite mediche e se non ci saranno intoppi potrebbe addirittura essere in panchina per l’Epifania a Torino”.