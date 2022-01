Dopo 102 anni dalla nascita, il Negroni diventa il cocktail più ordinato al mondo

Dopo 102 anni dalla sua nascita, il Negroni è stato incoronato come il drink più ordinato in tutto il mondo dal magazine inglese Drink International, che ogni anno premia i drink che registrano più successo. Il Negroni, nato nel 1919 da un’idea del conte fiorentino Camillo Negroni, ha scalzato così dal trono l’Old Fashioned, secondo quanto dichiarano i cento cocktail bar più importanti nel mondo, che hanno segnalato alla rivista inglese le preferenze dei propri clienti.

Una storia affascinante, quella del Negroni, racconta Il Giornale, che dà notizia di questo nuovo primato.

“Il conte era solito sostare in via Tornabuoni al Caffè Casoni, dove oggi – caso unico in Italia – una targa celebra la nascita del drink. In un’epoca in cui tutti ordinavano le bevande più alla moda, ossia l’Americano (Vermouth e Bitter), in un pomeriggio di maggio il conte Camillo convinse il giovane barista Fosco Scarselli ad aggiungervi l’inglesissimo Gin, omaggio ai suoi viaggi o alle sue origini, chissà. Per distinguersi dagli altri avventori, il conte amava guarnirsi i cocktail con una fetta d’arancia, tocco finale ideale per quel mix secco e deciso appena inventato. In breve tempo questa versione dell’Americano conquistò tutti. Era il 1919 quando per la prima volta quel cocktail fu servito, e oggi – 102 anni più tardi – in tutto il mondo lo chiamano con il suo nome: un Negroni, please”.