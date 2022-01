Covid in Serie A, iniziato un Consiglio di Lega straordinario

Si cerca una soluzione al calendario per l’emergenza Covid insorta in tutti i club nelle ultime ore con il moltiplicarsi dei positivi e delle decisioni Asl

La Serie A si riunisce per decidere cosa fare del turno di campionato che inizia domani. Dopo il balletto delle Asl del pomeriggio, con il caso Napoli che ormai ha assunto i caratteri del surreale, è in corso un Consiglio di Lega straordinario per valutare come comportarsi con le partite saltate per i blocchi delle Asl e per quelle in bilico. Ricordiamo che il Napoli è a Torino, un focolaio autorizzato a viaggiare, ma che a Torino sono stati fermati da un’Asl diversa da quella che aveva autorizzato la partenza, tre calciatori privi del green pass rinforzato.