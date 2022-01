CorSport: Zielinski dimostra che ritiro, stress e preparazione psicologica sono solo vecchie abitudini 

Il Napoli ha vinto contro il Bologna “quasi sorseggiando una tisana”. La squadra di Spalletti, fa notare il Corriere dello Sport, ha lasciato la Juventus 5 punti indietro, ha strappato 2 punti a Inter e Atalanta e 3 al Milan.

Uno dei protagonisti della serata è stato sicuramente Piotr Zielinski, protagonista di una giornata sui generis, costretto a raggiungere in ritardo la squadra a Bologna per aspettare la fine della quarantena.

“Sceso da un Frecciarossa all’ora di pranzo, arrivato a tavola per abbracciare i compagni, catapultato in campo sei ore dopo, destinato a declamare un calcio poetico e a spiegare che non esistono più le antiche abitudini, il ritiro, la preparazione psicologica, lo stress e ciò che è stata letteratura: si parte al mattino, si va allo stadio, si svuota la sacca della propria genialità e ci si addormenta tra due guanciali che sanno di Champions e magari anche d’altro”.