CorSport: sul taccuino di Giuntoli i nomi di Adarabioyo e Alvarez per la rivoluzione estiva

Adarabioyo è un centrale, ma sa stare anche a destra, è valutato 15 milioni. Alvarez è una tentazione per l’attacco, su di lui anche la Fiorentina

In estate, per il Napoli, sarà una vera e propria rivoluzione, scrive il Corriere dello Sport. Tanti i giocatori che andranno in scadenza: Ghoulam, Ospina, Juan Jesus, Mertens. Così il club si guarda attorno sul mercato. In particolare per il posto dell’esterno sinistro. Il Lille non vuole liberare subito Mandava, il suo nome resta sul taccuino di Giuntoli, ma il Napoli prova a giocare di anticipo sondando altri nomi. Uno di questi è quello di Tosin Adarabioyo.

“Il Napoli insegue calciatori multitasking, è una filosofia che nel tempo s’è radicata e Tosin Adarabioyo (24 compiuti lo scorso settembre), inglese di origini nigeriane, centrale che sa stare anche largo, a destra, può rappresentare un pilastro della difesa che verrà. Ci sarà un complesso lavoro per Giuntoli, per l’area scouting, e inevitabilmente le necessità finiranno per aguzzare l’ingegno: Adarabioyo ha una quotazione ragguardevole (intorno ai 15 milioni di euro), ma là dietro – a giugno – qualcosa andrà aggiunto”.

C’è anche il nome di Julian Alvarez, stella del River Plate, stavolta per l’attacco.

“Intorno al sudamericano, c’è la ressa che suscitano le star e i giocatori capaci di scatenare emozioni: la Fiorentina è stata la prima a lanciarsi verso Buenos Aires e poi a ruota sono arrivate le altre. Il Napoli finge di starsene un po’ in disparte, come se l’affare non interessasse, e la valutazione certo ha un peso, può distrarre o indurre in riflessioni: ma prima ci sono le tentazioni e quelle restano”.