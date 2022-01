La partita tra Salernitana e Napoli si gioca, due negativizzazioni tra i granata

Il totale dei positivi nelle fila della Salernitana è sei. A questo punto la partita non si può più considerare a rischio. Si è infortunato Ruggeri

La redazione del Corriere dello Sport aveva già annunciato sull’edizione online del quotidiano che secondo le ultime indiscrezioni raccolte la partita di domani tra Salernitana e Napoli si sarebbe giocata regolarmente. Pochi minuti fa è arrivata la sostanziale conferma da parte del club: tra i calciatori della Salernitana sono state registrate due nuove negativizzazioni, che hanno portato il totale dei positivi a sei. Per l’intervento dell’Asl servono nove positivi sui venticinque della lista degli atleti consegnata alla Lega. Neanche il club salernitano rivela i nomi dei positivi, né quelli dei negativi, ma chi è tornato a disposizione è sicuramente Gagliolo, che l’ha annunciato su Instagram aggiungendo che la squadra è pronta a partire per il capoluogo campano.

Le buone notizie, però, per il tecnico della Salernitana, finiscono qui. Il portale Tuttosalernitana.com ha riferito di un altro infortunio dopo quello di Simy e dopo i problemi di Ribery. Si tratta di Ruggeri, terzino sinistro in prestito dall’Atalanta. Colantuono dovrà quindi rinunciare, in una situazione di emergenza pressoché totale, ad un altro calciatore.