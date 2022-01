Coppa d’Africa, Koulibaly torna ad allenarsi: negativo al Covid

Guariti anche Edouard Mendy e Fode Ballo-Tourè. I tre sono tornati ad allenarsi ieri, anche se soltanto a parte. Proveranno a recuperare per la gara contro il Malawi, martedì

La Federcalcio senegalese ha comunicato che il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è tornato negativo al Covid. Con lui sono guariti anche Edouard Mendy e Fode Ballo-Tourè. I tre calciatori senegalesi sono tornati ad allenarsi ieri, anche se soltanto a parte, per il momento. Proveranno a recuperare la condizione per la gara contro il Malawi, valida per l’ultima giornata del gruppo B della Coppa d’Africa. Il match è in programma martedì alle 17.

Touchés par le Covid depuis quelques jours, Koulibaly, Mendy et Ballo Touré ont effectué leur retour à l’entraînement, cet après-midi. Mais, ils se sont entraînés à l’écart du groupe contrairement à Gana qui a pris part à la séance avec les remplaçants du match contre la Guinée. — Jules Souleymane Ndiaye (@NdiayeSouly) January 15, 2022