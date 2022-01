C’è un piccolo caso di calcio-scommesse all’Arsenal: la Federcalcio indaga su un’ammonizione sospetta

L’inchiesta è partita su segnalazione dei bookmaker per un flusso anomalo di scommesse. Gli eventi durante i match sono la nuova frontiera dell’imbroglio

Un cartellino giallo sospetto. Un’indagine ufficiale in corso. C’è un piccolo caso di calcio-scommesse all’Arsenal. Ne ha scritto The Athletic e ora la Federcalcio inglese conferma. Riguarda un giocatore dell’Arsenal di cui il giornale non rivela il nome per questioni di privacy. L‘inchiesta è partita su segnalazione dei bookmaker per un flusso anomalo di scommesse. su un cartellino giallo in particolare, in una match di inizio stagione. L’agenzia si è insospettita e ha avvertito la federazione.

Le scommesse sui singoli eventi all’interno di una partita sono la nuova frontiera dell’imbroglio, perché non hanno impatti sul risultato finale e possono essere manipolati più facilmente dai giocatori. Lo disse anche l’ex Southampton Matt Le Tissier, che nella sua autobiografia ammise di aver tentato di calciare il pallone fuori per guadagnare sulla puntata che prevedeva la prima rimessa in gioco entro i 70 secondi iniziali della partita.