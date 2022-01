Caso Suarez, la discussione sul rinvio a giudizio inizierà il 30 marzo

Su Calcio e Finanza. Il giudice ha accolto la richiesta del perito di prolungare il termine per il deposito delle trascrizioni delle intercettazioni

Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, la discussione davanti al Gup di Perugia in merito alla richiesta di rinvio a giudizio per l’esame farsa sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia inizierà il 30 marzo. Il calendario è stato indicato nel corso dell’udienza di oggi.

“Il giudice ha accolto la richiesta del perito di prorogare il termine per depositare le trascrizioni delle intercettazioni, che è stato fissato ora al prossimo 15 febbraio. L’udienza preliminare è stata invece rinviata al 9 marzo quando saranno sentiti la ex rettrice della Stranieri Giuliana Grego Bolli e l’ex direttore generale Simone Olivieri per i quali la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio insieme all’ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina e all’avvocato Maria Cesarina Turco. Falsità ideologica e materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio i reati ipotizzati a vario titolo”.