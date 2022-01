Carnevali: «Raspadori? Abbiamo rifiutato una richiesta da un club inglese»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia a poche ore dalla chiusura del mercato invernale.

Su Scamacca:

“Non abbiamo mai fatto una valutazione. Se tu fai il parametro del valore che è stato fatto con Vlahovic, potrebbe essere anche di più di 40 milioni ma dipende da chi te lo richiede. È inutile nasconderlo che in Italia c’è poco spazio, sono tutte in grandissima difficoltà economica, per fortuna all’estero li stanno cercando e questo è un grande plus per noi. Oggi il calcio italiano non dico che è morto ma quasi. Oggi società sane, con l’indicatore di liquidità non può fare mercato. Se non facciamo dei cambiamenti nel sistema, non fa altro che peggiorare. E se le big sono quelle che sono più in difficoltà è un dramma, vuol dire che non aiutano le altre. Va rivisto, non solo la capienza negli stadi”.