Bonucci, dopo l’aggressione, prova a distendere gli animi sui social

Ha fatto discute e anche molto arrabbiare quanto accaduto a bordo campo ieri sera al fischio finale della gara tra Inter e Juventus. Il video che ritrae Bonucci a bordo campo pronto ad entrare per i rigori dati per certi prima che Sanchez regalasse il trofeo ai nerazzurri. Dal video appare Leo, furioso che si è messo a litigare con Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell’Inter, con un passato nelle giovanili nerazzurre e pure in quelle del Napoli.

Nel video che impazza sui social si vede il difensore bianconero alzare quasi le mani sul dirigente nerazzurro che cerca di scrollarsi le mani di Leo da dosso.

Tanti, tantissimi gli attacchi dei tifosi sui social alla ricerca del motivo che potesse aver causato una tale reazione da parte del calciatore bianconero.

A Sportmediaset Graziano Cesari ha commentato i possibili risvolti disciplinari:

«L’episodio è sfuggito sicuramente a tutti gli ufficiali di gara presenti sul terreno di gioco e quindi non è stato refertato. È possibile che sia stato segnalato dagli ispettori di Lega e Commissari di campo nel loro rapporto di gara. Prova tv ammissibile solo se la Procura Federale chiederà le immagini televisive»

Mozzillo , si è svolta sotto gli occhi della Procura Federale, alla quale spetterà la ricostruzione fedele dei fatti per eventuali provvedimenti disciplinari

In mattinata Bonucci – glissando sull’episodio incriminato – ha comunque voluto rendere onore ai vincitori di ieri sera con un post su Instagram: