«Benitez, vai a casa»: i tifosi dell’Everton oltre l’orlo della crisi di nervi

Il Telegraph racconta la profonda crisi della seconda squadra di Liverpool. Una sola vittoria in tredici partite, due gol anche dal Norwich. Le accuse di Digne

Qualche giorno fa Lucas Digne, che ha lasciato l’Everton in settimana per unirsi all’Aston Villa, ha spiegato che «a volte basta una persona che arriva da fuori per distruggere una bella storia d’amore». Il riferimento, chiarissimo, è al tecnico dei Toffees, Rafa Benitez. Che a quanto scrive il Telegraph è decisamente mal voluto anche dai tifosi dell’Everton, che ne desiderano disperatamente l’esonero. Inizialmente, in Inghilterra si faceva fatica a capire l’ostracismo della tifoseria verso l’allenatore spagnolo. Probabilmente dovuto al passato glorioso coi rivali della stracittadina del Liverpool. Ora, francamente, i risultati quasi ne giustificano la rabbia.

La squadra di Rafa attraversa una crisi durissima. Che oramai dura da settimane. Una sola vittoria nelle ultime tredici partite. Un altra rovinosa sconfitta oggi, contro l’umile Norwich. In una trasferta che poteva essere utile a lenire i guai di questo periodo. Il Norwich non segnava da sei partite in Premier: oggi ha fatto due gol. Ci sono buone possibilità che siano i due gol che decretano la fine dell’esperienza del tecnico ex Napoli sulla panchina dei Toffees. Il superbo gol di Richarlison ha accorciato le distanze, ma non ha evitato una sconfitta che finisce col raschiare profondamente il barile. La difesa di Rafa, ancora una volta, ha fatto acqua da tutte le parti.

L’Everton non vince in trasferta da agosto. E la furia dei tifosi è definitivamente esplosa: i sostenitori dei blues hanno srotolato uno striscione contro il tecnico spagnolo, chiedendone l’allontanamento dal club: «Benitez, vai a casa». Non solo: c’è stato addirittura un tentativo di invasione di campo, con un fan che ha provato a scagliarsi verso Benitez. A riprova di una protesta che sfora oltre la crisi di nervi. E che ha perfino motivato i tifosi di casa a prenderne parte. I tifosi del Norwich hanno cantato a Benitez il possibile esonero per tutta la partita. Una pagina non proprio indimenticabile per Rafa.