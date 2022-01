Australian Open, Craig Tiley: “Novak Djokovic giocherà lo Slam nel 2023”

Lo ha detto il CEO di Tennis Australia ad ABC Tv, sovvertendo la sentenza di espulsione secondo cui il campione di tennis non potrebbe più entrare in Australia per i prossimi tre anni

La telenovela di Novak Djokovic con gli Australian Open si è chiusa con una sconfitta da parte del tennista che è stato definitivamente espulso dall’Australia per la sua volontà di non vaccinarsi, contro le direttive del Governo, e anche per le evidenti incongruenza nel suo comportamento. I giudici hanno definito pericoloso il suo comportamento in quanto avrebbe significato un precedente e avrebbe permesso a molti di emularlo.

Ora però resta il nodo del futuro, considerando che la sentenza vieta al momento a Djokovic di entrare nei confini australiani per tre anni. Ha scioglierlo in parte sarebbe stato Craig Tiley, CEO di Tennis Australia, che alla Abc ha dichiarato:

“Stiamo valutando la situazione e non ci sono cause pendenti o che verranno avviate. Credo che giocherà. Ma questa sarà una sua decisione. In fin dei conti è il giocatore più forte al mondo e ama l’Australian Open”.

Parlando con la ABC, Tiley ha rifiutato di spiegare perché la sua organizzazione ha ignorato le lettere delle autorità sanitarie federali che affermavano chiaramente che “le persone che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi sei mesi e cercano di entrare in Australia dall’estero e non hanno ricevuto due dosi di un vaccino approvato non sono considerati completamente vaccinati”. L’amministratore delegato del Tennis Australia ha semplicemente spiegato di aver cercato di fare la cosa più giusta considerando la situazione di continua evoluzione dovuta al virus

“Abbiamo cercato di fare la cosa giusta… l’inizio dell’evento erano condizioni in continua evoluzione”